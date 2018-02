Krimi um verschwundene Bilder in Linz geht weiter

Überraschungseffekt für alle

„Es war für uns alle eine große Überraschung!“, sagt Julius Stieber, Kulturdirektor der Stadt Linz. Er begleitete den Gerichtsprozess in den letzten Jahren fachlich: „Alles was mit dem Fall zusammenhängt, landet bei mir.“ Anders als von den drei Gemälden, gab es von der Zeichnung ein Foto, was zumindest bestätigte, dass es sie gegeben haben muss. Nun aber sieht man erstmals das Original. Es ist in der Jubiläumsschau „1918 Klimt – Moser – Schiele“ im Kunstmuseum Lentos ausgestellt.