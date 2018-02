Gleich 2 internationale Drogenbanden zerschlagen

Cannabis aus Bulgarien nach Wien geschleust

Erfolg auch an der Anti-Marihuana-Front: Eine Bulgaren-Bande baute in der Heimat im großen Stil Cannabis an, schmuggelte dieses mit einem Klein-Lkw nach Österreich und versorgte hier die Szene. "Nebenbei" wurde auch mit Amphetaminen gehandelt. Der Bandenkopf lenkte das Geschäft von Wien aus - wo er im Zuge des Polizeischlags auch verhaftet wurde. In Bulgarien gingen acht Verdächtige ins Netz.