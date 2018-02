Elektrische Vorboten

Weil der Umweltgedanke voll im Trend liegt, hob sogar die Schweiz erstmals seit 1955 ihr Verbot von Rundstreckenrennen auf und veranstaltet in Zürich einen E-GP. Wohl auch, weil die E-Branche viel Geld hat – und mehr Hersteller als jede andere Serie. Das reizt auch die Spielberger: Die Formel E soll für Tests in der Steiermark gelockt werden – und später vielleicht für mehrKeine AusnahmenUnd was erwartet die Fans sonst in Spielberg? Die TruckGP-Serie wurde gestrichen – und in der Formel I gibt’s keine Grid Girls mehr. „Nicht mehr zeitgemäß“, so die US-Eigentümer. Die Bitte aus Spielberg um eine Ausnahme für die hübschen Formula Unas in ihren Dirndln wurde abgeschmettert. Einlaufkinder ersetzen die Damen, die am Formel-1-Wochenende aber außerhalb der Boxengasse alternativ eingesetzt werden.