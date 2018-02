Winterkälte bleibt uns noch hartnäckig erhalten

Am Freitag wird es südlich des Alpenhauptkamms wechselnd bewölkt mit Sonnenschein zwischendurch. Bis zum Abend kann es hier zeitweise leichten Regen geben, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in ihrer Vorschau für die nächste Woche. Deutlich mehr Wolken sehen die Meteorologen in den übrigen Landesteilen aufziehen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 600 und 1000 Metern Seehöhe regnet es außerdem verbreitet. Anfangs muss vor allem im Osten und am Alpenostrand noch mit Schneefall bis in tiefe Lagen gerechnet werden, mit dem Ansteigen der Schneefallgrenze geht der Niederschlag aber auch hier in Regen über. Dabei kann es örtlich zu Straßenglätte kommen. Im Lauf des Nachmittags lässt der Niederschlag langsam nach und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig. Nach minus acht bis plus vier Grad in der Früh steigt die Temperatur tagsüber auf zwei bis acht Grad.