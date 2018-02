Joan As Police Woman mit neuem Album in Österreich

Karten für Wien und Graz gewinnen!

In Wien und Graz wird man Joan As Police Woman mit Band erleben können."Wir bringen das ganze Album und eine Auswahl von den älteren Sachen", kündigte sie an. "Wir schaffen Arrangements, damit alles in die aktuelle Soundlandschaft passt. Daran arbeite ich gerade mit viel Freude." Wir verlosen jeweils 2x2 Karten für Joan As Police Woman am 30. März im Grazer ppc und am 31. März in der Wiener Ottakringer Brauerei. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und dem Kennwort "Joan Graz" oder "Joan Wien" an pop@kronenzeitung.at und schon sind Sie im Rennen um die Tickets. Einsendeschluss ist Dienstag, 6. März, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns verständigt. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.lskonzerte.at.