Ein Toter, fünf Verletzte bei Frontalcrash in Wien

Ein Toter und fünf Verletzte - so lautet die tragische Bilanz nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf. Donnertagfrüh gegen 6 Uhr prallte ein mit vier Personen besetzter Mercedes, der verbotenerweise ein Überholmanöver durchgeführt hatte, mit einem Skoda zusammen, in dem sich zwei Insassen befanden. Der Beifahrer des Mercedes, ein 28-jähriger Ungar, kam ums Leben.