Sensationssieg von junger Schwedin Öberg

Öberg hatte mit den Rängen sieben und fünf in Sprint und Verfolgung ihre Topform angedeutet, am Donnerstag stand die Ex-Junioren-Weltmeisterin erstmals bei den "Großen" auf dem Podest. Kuzmina holte mit 24,7 Sekunden Rückstand wie in der Verfolgung Silber, Weltmeisterin Dahlmeier (41,2) freute sich auch über Bronze.