Diese skurrilen Star-Phobien lassen uns schmunzeln

Mit ihren Macken treibt Megan Fox ihre ganze Familie zur Weißglut. Sie habe zwanghafte Panik vor öffentlichen Toiletten, gestand die Schauspielerin einmal. "Das ist eine Krankheit von mir und das ist nicht normal. Jedes Mal, wenn jemand die Toilette benutzt und spült, werden alle Bakterien in die Luft geschleudert", erklärte sie. Aber der Klotick ist nicht das einzige, was Fox quält. Auch könne sie von keinem Besteck in Restaurants essen, da sie der Gedanke, dass dieses vor ihr schon viele andere Menschen verwendet hätten, regelrecht anekeln würde. Und auch vor trockenem Papier habe die 31-Jährige solche Panik, dass sie es mit ihren Fingern nicht anfassen kann. Schon beim Gedanken daran, finge sie an zu zittern und zu schwitzen und habe deshalb auch immer ein Schälchen Wasser parat stehen, in das sie ihre Finger tauchen kann.