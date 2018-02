Vbg: Snowboarder (36) beinahe in Schlucht erfroren

Der 36-Jährige war am Nachmittag im freien Skiraum bei Lech am Arlberg unterwegs, als er zu weit in die Schlucht des Markbachs geriet und ins Wasser stürzte. Zwei nachkommende Skifahrer aus Deutschland fuhren ebenfalls zu tief in dem Bereich ab. Sie bemerkten den bereits erschöpften und durchnässten Wintersportler und setzten einen Notruf ab. Einer der Deutschen war mit Tourenski ausgerüstet und konnte selbstständig aus der Schlucht wieder aufsteigen, sein Begleiter musste mit dem Snowboarder bei Temperaturen von minus 14 Grad auf Rettung warten.