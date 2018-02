ÖVP und FPÖ wollen im Ausschuss nichts Neues hören

SPÖ-Altpolitiker Ackerl war bis Jänner 2014 in der Gemeindeaufsicht das Gegenüber von ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger (und Vorgänger Josef Stockinger) – also sozusagen das oberste Opfer von ÖVP-induzierten Manipulationen in Prüfberichten über ÖVP-Gemeinden. In „Krone“-Interviews hat sich Ackerl beklagt, von der ÖVP ausgetrickst worden zu sein – zugleich hat er sich aber selbst belastet und politisch motivierte Eingriffe in Prüfberichte zugegeben, und zwar zum Beispiel im Fall Schärding und Empfehlungen hinsichtlich Einsparungen bei der „Stadtpolizei“. Auch durch sein Mitstimmen bei einer illegalen Auszahlung für St. Wolfgang – angeblich „unwissend“ – hat Ackerl zuletzt „Krone“-Schlagzeilen gemacht.