Apples Siri-Lautsprecher färbt auf Holzmöbel ab

Den Testern zufolge verblassen die weißen Ringe zwar mit der Zeit etwas, sie verschwinden aber nicht von allein. Apple-Fans, die sich den momentan noch nicht in Österreich verfügbaren Siri-Lautsprecher in die Wohnung stellen wollen und empfindliche Holzoberflächen ihr Eigen nennen, sollten also eine Unterlage nutzen.