Miller: Veith-Hochzeit Grund für ihren Rückfall!

Veith: "Ist für mich abgehakt"

Noch am Donnerstagreagierte sie versöhnlich auf Bode Millers Entgleisung. "Ich finde, man muss nicht alles kommentieren, was so gesagt wird", meinte die Salzburgerin. "Aber immerhin hat er es ja geschafft, sich gleich noch on air zu entschuldigen. Für mich ist das abgehakt."