Biathlon-Champ bietet Vonn seinen Kumpel an

"Gibt es irgendjemanden, der auch Single ist und mein Valentin sein will?" US-Skistar Lindsey Vonn suchte am Valentinstag via Twitter ein Date. Die US-Amerikanerin war recht schnell erfolgreich, bekam hunderte Antworten. Kurios: Auch Biathlon-Olympiasieger Martin Fourcade reagierte sofort und bat Vonn seinen Kumpel an.