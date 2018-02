So scharf ist Kate Uptons Oben-ohne-Shooting

Als sie nämlich im Meer auf einem Felsen posierte, wurde sie von einer Welle unsanft ins Wasser gespült. "Die Welle sah für mich gar nicht so groß aus, aber muss den Felsen exakt getroffen haben", schilderte sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Video den Moment, der tragisch enden hätte können. Ihr Tüllrock habe sich sofort voll Wasser gesogen. "Wenn der Rock nass wird, ist er sehr schwer. Er hat mich heruntergezogen, es war sehr beängstigend."