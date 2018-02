Luke Wilson befreit Frau aus Unfallauto

US-Schauspieler Luke Wilson (46) hat nach einem Autounfall nicht lang gezögert und dabei geholfen, eine Frau zu retten, die in einem Unfallwagen eingeklemmt war. Der Zusammenstoß mehrerer Autos war am Dienstag in Los Angeles passiert – ein Mann wurde tödlich verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten Verletzungen, darunter der US-Golfprofi Bill Haas.