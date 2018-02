Svindal: Diese Schönheit beflügelte ihn zu Gold!

Im Sommer waren die beiden schon auf Liebesurlaub. In Kitzbühel erlebte Gitte ihren Aksel dann erstmals live in Action. Prompt holte Svindal den Sieg im Super-G. Auf Instagram präsentieren sich die beiden regelmäßig als glücklich verliebtes Paar. Und selbst wenn Aksel einmal nicht an Gittes Social-Media-Seite, weiß das 30-jährige Top-Model zu glänzen.