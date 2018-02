Thomas Schrammel: Anruf beim Kapo der Rapid-Ultras

Ultras-Chef: "Anruf war eine gute Idee"

Mit einer Strafe hatte jeder gerechnet. Das Ausmaß schockte aber alle bei Rapid. Einer, der die grün-weiße Welt wie seine Westentasche kennt und am Samstag mit Sturm nach Hütteldorf kommt, ist aber erleichtert. Thomas Schrammel. Weil die Stadionsperre im Schlager nicht greift, nach dem Protest am wahrscheinlichsten erst die WAC-Partie am 17. März betrifft. „Gott sei Dank“, so Schrammel, „ich hab in meiner Rapid-Zeit zwei Geisterspiele, eines im Happel und eines im Hanappi-Stadion, erlebt. Sowas will kein Fußballer!“ Dass ihm, der 172 Spiele für Rapid bestritt, am Samstag nun 20.000 Fans gegenüberstehen, stört den Linksverteidiger nicht. „Ich hab vor meinem Wechsel mit dem Chef der Ultras telefoniert. Ich bin im Guten gegangen. Wir haben uns ausgetauscht, er hat gemeint, dass der Anruf eine gute Idee war“.