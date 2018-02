Fit! Matthias Mayer startet in der Abfahrt

Der Sotschi-Olympiasieger aus Kärnten hatte sich am Dienstag bei seinem Sturz nach Einfädler einen starken Bluterguss zugezogen, als er auf das Gesäß knallte, und wurde seitdem intensiv physiotherapeutisch behandelt. Gegen 1.45 Uhr am Donnerstag dann die Entwarnung: Mayer ist fit und nimmt das Unternehmen Titelverteidigung in Angriff. Die Abfahrt beginnt um 3.30 Uhr, wir berichten live, hier der Ticker: