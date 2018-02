Süß! Töchterchen küsst Olympia-Held Klapfer via TV

Die Bronze-Medaille von Kombinierer Lukas Klapfer konnte seine vierjährige Tochter nicht live in Korea miterleben. Die Kleine lieferte aber trotzdem das bisher vielleicht herzzerreißendste Bild der Olympischen Spiele. Als Papas Gesicht in der weit entfernten Steiermark über den Bildschirm flimmerte, zögerte Valentina nicht und drückte ihrem bronzenen Daddy via TV ein dickes Busserl ins Gesicht.