HIER LIVE: Der Riesentorlauf der Damen!

Nach der windbedingten Absage in der Nacht auf Montag soll's heute endlich so weit sein: Der Riesentorlauf der Damen steht bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang auf dem Programm. Derzeit läuft der erste Durchgang, der zweite beginnt um 5.45 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).