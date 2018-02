Klopps FC Liverpool „zerlegt“ den FC Porto mit 5:0

Der Erfolgslauf der englischen Klubs in der Königsklasse hielt also an. Am Vortag hatte Manchester City mit einem 4:0 beim FC Basel bereits das Viertelfinal-Ticket so gut wie perfekt gemacht. Auch Tottenham darf sich nach einem 2:2 bei Juventus Turin gute Chancen ausrechnen. Am kommenden Mittwoch ist noch Manchester United im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla im Einsatz.