Drogen aus Darknet verkauft

Sie sollen über das Dark-net an die 50 Deka Kokain, Heroin und Mephedron (ein seit 2010 als Droge geltendes Düngemittel) sowie 800 Stück Ecstasytabletten zu Dumpingpreisen gekauft haben. Dabei verwendeten die Verdächtigen vier verschiedene Lieferadressen und sechs erfundene Namen. Ein Großteil des Suchtgiftes stammte aus Holland, der Rest aus Spanien. Die Ware wurde in Graz und im Raum Bruck mit hohem Gewinn verkauft. Die Männer sind in Haft.