Kurz: „Wollen kommende drei Wahlen gewinnen“

Denkt man an Aschermittwochreden, dann denke man oft an Bierzelte, oder daran, dass andere in den Reden angepatzt werden, sagte Kurz zu Beginn seiner Rede: "Wir wollen nicht andere schlechtmachen, sondern mit eigenen Ideen überzeugen - in Niederösterreich, im Bund und bald auch in Kärnten."