Bei Simon Zangerl regiert die Zuversicht

Ich bin ziemlich am Limit, körperlich und spielerisch fehlt es noch. Aber das ist normal. Ich bin mit einer Verletzung in die Winterpause gegangen“, meinte Zangerl gestern nach dem Früh-Training. Da traf es sich gut, dass Trainer Thomas Silberberger den Spielern am Nachmittag frei gegeben hatte. „Ich werde nur rasten“, sagte Zangi.