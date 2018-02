Drama um die Bettler in Schnee und Eiseskälte

Der Direktor der Caritas, Dr. Johannes Dines, kennt die Situation genau: Die Bettler stammen aus Dörfern in einer Gegend im EU-Mitgliedsland Rumänien, das mit Milliarden gefördert wird. Es sind – so Dines – „zusammenhängende Familienverbände“, die unter unvorstellbaren Bedingungen leben müssen. Es gibt nur halb verfallene Häuser, kaum Infrastruktur und keine Schulbildung für die Kinder. Wie mühsam die Prozesse der Hilfe sind zeigt sich in der Tatsache, dass Projekte auf den Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren angelegt werden müssen. Derzeit haben die Malteser Kontakte.