Wolferner Golf-Profi hat große Ziele

Bis Ende Jänner trainierte Michael Ludwig mit dem Golf-Nationalteam noch am Privatplatz von Frank Stronach in Florida. Am Dienstag startete der Wolferner in Ägypten in seine zweite Profi-Saison auf der Alps-Tour. Mit einem klaren Ziel: Quali für die Challenge Tour – die zweithöchsten Profi-Liga in Europa. Wofür aber ein Platz in den Top-5 her muss. Was nach der vergangenen Saison fast nach Wunschdenken klingt! Zumal sich Ludwig im Endranking „nur“ mit Platz 57 zufrieden geben musste.