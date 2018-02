60 Familien erhalten jährlich Diagnose Kinderkrebs

Wegen starker Schmerzen kam die dreijährige Johanna aus Zwettl ins Spital – beim Ultraschall wurde der Tumor an der Blase erkannt. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, sitzt sie gut gelaunt auf der Kinderonkologie-Abteilung im MedCampus IV., der ehemaligen Kinderklinik Linz. „Wir haben es so gut wie geschafft, Johanna hat die Chemo und Bestrahlungen tapfer gemeistert. In sechs Wochen gibt’s eine Abschlussuntersuchung, aber wir sind guter Dinge“, sagt Papa Jürgen (37). Ehe die Kleine wieder heimfahren durfte, bekam sie von Stations-Pflegeleiterin Gerda Grieshofer und Ulla Pehböck, Obfrau der Kinder-Krebs-Hilfe, den „Gold Ribbon“.