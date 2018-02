Gegen die Sprachlosigkeit

„Ausgerechnet Schreiben mit Menschen, die existenzielle Probleme haben?“, wird die 80-jährige Renate Welsh-Rabady manchmal gefragt. „Ja, ausgerechnet Schreiben. Weil es eine Möglichkeit ist, das eigene Leben in Besitz zu nehmen, das so oft nur Last zu sein scheint. Mit ein bisschen Glück hilft der Stift in der Hand, Dinge klarer zu sehen, Abstand zu gewinnen. Die Last bleibt, aber sie muss nicht mehr nur dort drücken, wo die tieferen Wunden schwären.“ Ein Kompliment einer Schreibwerkstatt-Teilnehmerin unterstreicht das: „Du machst Fenster auf, wo keine sind.“ Die erfahrene Autorin: „Vor den strengen Blicken des weißen Papiers sind wir tatsächlich gleich. Schreiben ist eine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, endlich, und sei es nur für kurze Zeit, Zuhörer zu haben. Zu erleben, wie das Zuhören ein Stück von der lähmenden Angst nimmt, dass doch keiner versteht und keinen interessiert, was mit einem los ist“, so die renommierte Schriftstellerin weiter. Und die Qualität des Zuhörens, die jede und jeder beim Vorlesen erlebe, mache Mut zu neuen Versuchen.