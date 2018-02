Ex-WADA-Boss gegen Rehabilitierung der Russen

Eine Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) prüft während der Spiele, ob die als "Olympische Athleten aus Russland" (OAR) auftretenden 168 Sportler die Verhaltensregeln befolgen, die ihnen in Folge des Manipulationsskandals von Sotschi auferlegt worden waren. So müssen die OAR-Mitglieder zum Beispiel jegliche Aktivitäten mit der Landesfahne, der eigenen Hymne und den NOK-Emblemen an den olympischen Wettkampfstätten unterlassen.