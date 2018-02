Obergrantler Josef Hader beschließt, zu sterben

Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Stefan Vögel, inszeniert Regisseur Miguel Alexandre eine Dramödie, die erst um Resignation und Bitternis kreist. Wie Josef Hader – die Brust wie ausgeweidet, der Blick leer und in allem nur Dunkles sehend – zum Flaneur am letzten Ufer wird, ermattet von der eigenen Lebensmüdigkeit, um dann doch mit einer inneren Umkehr zu kokettieren, während sich vage Hoffnung über den Grachten auftut, ist trostvoll. Und schauspielerisch stark. "Lost in Translation" in Amsterdam!