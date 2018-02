Schneeballwurf: Ermittlungen gegen Privat-Sheriff

Das deutsche Urlauberkind hatte die Schneebälle von einer Passage im Bereich eines Hotels in Richtung fahrender Autos geschleudert. "Eine Sachbeschädigung gab es dabei offenbar nicht", sagt Verena Rainer von der Landespolizeidirektion Salzburg. Den 54-Jährigen aus Pfaffstätt dürfte die Aktion des Buben aber derart geärgert haben, dass er ihn nach Sheriff-Manier am Arm packte und - gegen seinen Willen und ohne die Eltern zu verständigen - zur Polizei schleppte, um Anzeige zu erstatten. "Der Bub ist am Unterarm leicht verletzt worden, gegen den Mann wird nun wegen Freiheitsentzugs und Körperverletzung ermittelt", so Rainer.