Tiroler fahren täglich 345 Mal um die Erde

Was Gansterer auffällt: „In Tirol ist der Anteil kurzer Autofahrten hoch.“ Demnach sind an Werktagen 42 Prozent der Fahrten kürzer als fünf Kilometer. „Durch gute Radverbindungen zwischen Siedlungen und dem nächsten Ort sowie entlang von Freilandstraßen wird die Abhängigkeit vom Auto verringert und die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl erhöht“, betont Gansterer.