Höheres Sterberisiko für alleinerziehende Väter?

"Unsere Studie zeigt, dass alleinerziehende Väter eine höhere Mortalität aufweisen. Sie belegt den Bedarf an Mitteln der öffentlichen Gesundheit, um diese Männer zu identifizieren und zu unterstützen", wurde Maria Chiu vom Institut für klinisch-bewertende Studien der Universität von Toronto in einer Aussendung zitiert. Die Untersuchung umfasste einen Vergleich von 40.490 Personen in Kanada.