Ein Heimspiel für DJ Ötzi

Die alpine Konzertreihe findet heuer zum zweiten Mal statt und wie 2017 gehört ein Stopp in St. Johann einfach dazu. Schließlich ist DJ Ötzi bei seiner Tour auf der Reise an jene Orte, an denen seine Karriere eigentlich begann: „Meine Fans werden auf den Bergen ein authentisches Konzertereignis erleben, das direkt aus meinem Herzen kommt“, so der Sänger.