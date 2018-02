Vor zehn Jahren zog Paula eine Spur der Verwüstung

Der 27. Jänner 2008 hat sich tief in das Gedächtnis vieler Steirer eingebrannt. Der Schaden durch Paula in unserem Bundesland wird auf 300 Millionen Euro geschätzt. Am schlimmsten wütete der Sturm in einer Schneise von Voitsberg über Graz-Umgebung bis Weiz. In Graz wurden zwei Personen unter einer umgestürzten Plakatwand begraben, in der Obersteiermark kam es zu einigen Waldbränden.