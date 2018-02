Die Tierheime in Tirol bauen für ihre Bewohner um

„Die sind immer so aufgeregt, wenn Menschen zu Besuch kommen“, erklärt Simone Ostermünchner, die Leiterin des Tierheims Mentlberg, lachend. Die Hunde bellen und springen auf die Tore ihrer Gehege. Gehege, die in den letzten beiden Jahren erneuert wurden. „Seit 2016 sanieren wir in ganz Tirol die Unterbringungen der Tiere. Bis 2019 wollen wir alles fertig umgebaut haben“, sagt Ostermünchner. Insgesamt 1,2 Millionen Euro investiert der Tierschutzverein für Tirol in die neuen Gehege. Das Geld bezieht der Verein zum größten Teil aus Spenden und privaten Zuwendungen.