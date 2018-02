Alko-Lenker raste in Passantengruppe

Nach dem Faschingsrummel unter Tags spazierten zwei Pärchen am Abend auf dem Gehweg neben der Bundesstraße von Stegersbach nach Bocksdorf. Mitten in deren Plauderei geriet um 18.45 Uhr ein entgegenkommender Lenker in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Sein schwarzer Alfa Romeo 147 mähte Straßenleitpflöcke um und donnerte auf die vier Passanten zu. Richard St. konnte Markus B. – die beiden Männer gingen voraus – noch am Arm packen und zur Seite ziehen. Dank der raschen Reaktion streifte B. lediglich der Außenspiegel des Pkw. Seine Lebensgefährtin Claudia M. (47) hinter ihm wurde jedoch vom Auto am Bein erfasst und zu Boden geschleudert. Schwer verletzt blieb die Frau im Rinnsal liegen. Mit dem Notarztwagen wurde sie ins Spital gebracht. Die Patientin musste sofort operiert werden. Laut Ärzte hatte sie sich neben einer Fersenfraktur Brüche des rechten Knöchels und des Mittelfußes zugezogen. Ihr Partner (49) kam leicht verletzt davon.