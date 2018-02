Roadtrip mit Vatersuche: „Wer ist Daddy?“

Die titelgebende Frage kommt aus dem Munde eines Zwillingsbrüderpaars, das nicht nur rein äußerlich, weil zweieiig, sehr konträr ist. Was die beiden Männer eint, ist vielmehr die Fassungslosigkeit, gibt die launige Frau Mama (Glenn Glose) doch unumwunden zu, in den Siebzigern dauerhigh gewesen zu sein, was in Verbindung mit einem flott-promiskuitiven Lebenswandel die Schar möglicher Väter nicht gerade überschaubar macht. Bei einem Roadtrip quer durch die USA wollen Kyle (Owen Wilson) und Peter (Ed Helms) ihren Erzeuger "herausfiltern".