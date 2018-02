„Dieser Überfall ist kein Scherz!“

„Geld her! Das ist kein Scherz!“ – der gefährliche Kriminelle stürmte am Faschingsdienstag gegen 17.45 Uhr in ein Geschäft in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling. Er richtete daraufhin seine Faustfeuerwaffe auf eine 46-jährige Angestellte. Die geschockte Frau flüchtete blitzschnell in einen Nebenraum, sperrte die Tür zu und schrie lautstark durch ein offenes Fenster um Hilfe. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Da der Verdacht bestand, dass sich der Pistolen-Mann noch im Gebäude versteckt, wurde der Tatort weiträumig abgesperrt – Beamte der Spezialeinheit Cobra durchsuchten danach alle Räume.