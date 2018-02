Topstars heizen am Hauser Kaibling ein!

Am 2. März ist es so weit – dann kommen einige der angesagtesten DJs unserer Zeit in die Schladminger 4-Berge-Skischaukel. Auch die Hitlieferanten The Chainsmokers düsen im Rahmen ihrer "Euro Memories Do Not Open"-Tour aus New York direkt in den Schnee, um dem Publikum am Fuße des steirischen Parade-Skibergs Hauser Kaibling ordentlich einzuheizen. Doch nicht nur sie – auch das französische DJ-Duo Ofenbach gibt dem heißesten Dancefloor im Schnee die Ehre!