Liebliche Blumengrüße von Vizekanzler Strache

Charme-Attacke zum Valentinstag: Am Mittwoch schaute Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) bei dem von seinem Parteikollegen Norbert Hofer geführten Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in der Wiener Radetzkystraße vorbei. Dort verteilten Strache und Hofer langstielige rote Rosen an alle Mitarbeiterinnen. Auch hier war der ORF das Thema Nummer eins.