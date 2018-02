ÖSV-Adler im ersten Großschanzen-Training zurück

Der lang ersehnte Knopf ist den österreichischen Skispringern bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang auch am Mittwoch am ersten Trainingstag von der Großschanze nicht aufgegangen. In allen drei Einheiten hatten die ÖSV-Springer Rückstand. Als Bester belegte noch Manuel Fettner im dritten Trainingsblock mit 135 Metern Rang sieben.