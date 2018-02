Dating-App führt Tool zur Bewertung ein

Eine von Marketagent.com durchgeführte Umfrage unter Österreichern hat gezeigt, dass fast 70 Prozent der heimischen Online-Dater Enttäuschungen erlebt haben. Nach Meinung der Österreicher wird besonders oft bei den Angaben zum Körpergewicht (67 Prozent), dem Alter (48 Prozent) und den hochgeladenen Bildern (47 Prozent) geschummelt. Once hat sich daher zum Ziel gesetzt, mit „Rate Your Date“ mehr Transparenz und Menschlichkeit ins Dating zu bringen. Deshalb können Once-Nutzer ab sofort Feedback zu stattgefundenen Treffen, Chatunterhaltungen und zur Exaktheit von Fotos geben. So können sich User absichern, dass Profilangaben und Fotos der Wahrheit entsprechen und einen Eindruck über vergangene Treffen verschaffen. „Wir wollen damit die Authentizität unserer Mitglieder sicherstellen und sie zugleich zu gutem Benehmen ermutigen. Der Weg vom Online-Dating zum ersten Treffen im Real Life soll eine sichere und vergnügliche Erfahrung sein – keine Enttäuschung“, so Lalande. „Vor allem Frauen haben viele negative Erfahrungen gemacht, wenn es vom Online-Date ins reale Leben ging – mit Mogelpackungen, aber auch mit unnötigen sexuellen Kommentaren bis hin zu schierer Belästigung. Es ist an der Zeit, dass sich Frauen sicher und beschützt fühlen."