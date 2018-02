Norwegen: Die Erben der Wikinger

Der wurde schon etlichen Neugierigen, darunter auch zwei Österreichern, zum Verhängnis. Sie hatten sich zu nahe an den ungesicherten Abgrund gewagt und waren abgestürzt. Vom neuen Aussichtszentrum können die Wassermassen gefahrloser betrachtet werden. Zu den Besonderheiten Norwegens gehören die ganz aus Holz gebauten Stabkirchen. Die schönste steht in Borgund, am nördlichen Ende des Supertunnels. Sie ist um die 900 Jahre alt, rundum mit „Schuppen“ aus Schindeln verkleidet und reich verziert. Doch auch auf der Hardangervidda in der Nähe der Straße nach Oslo finden sich zwei sehenswerte Stabkirchen. Vor allem jene in Uvdal, die inmitten eines kleinen Museumsdorfes steht. An den Wänden der Kirchen finden sich oft Runeninschriften, womit wir endlich bei den Wikingern wären. Denn die Stabkirchen entstanden in der Zeit des Übergangs von den nordischen Göttern zum Christentum. „Wikinger ist eigentlich eine Berufsbezeichnung“, erzählt Robert. „Es gab in ganz Skandinavien zur See fahrende Stämme, die Handel trieben, aber eben auch zuschlugen, sollte ein Objekt ihrer Begierde käuflich nicht zu erwerben gewesen sein.“