Assange eröffnet Elevate-Festival

Vielfältiges Musikprogramm

Ausgebaut wurde die Kunst-Schiene, bei der man heuer drei spannende Projekte zeigt und einen Artist in Residence präsentiert. Und auch in Punkto Musikprogramm kann man beeindruckende Vielfalt bieten: Bei der Eröffnung im Orpheum sind Koenig und Bernhard Fleischmann zu hören, am 2. 3. lädt man zu einem Abend, an dem Musik und Visuelle Kunst auf spektakuläre Weise verschmelzen. Neu ist am 1. 3. ein gediegen-konzertanter Abend im Grazer Mausoleum, am 3. 3. wird erstmals auch die Kasemattenbühne bespielt – zu Gast sind Paradiesvogel DJ Koze und Shooting Star Steffi. Am 4. 3. wird zudem der legendäre John Maus sein einziges Österreich-Konzert im Orpheum geben.