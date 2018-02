In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanz von Telekomanbieter

„Kürzlich rief mich mein Vater an und teilte mir mit, dass er ein Problem mit seinem Handy habe“, so Marcel D. aus Wien. Sein betagter bettlägeriger Vater hatte über das Online-Portal seines Mobilfunkanbieters Filme auf sein Smartphone heruntergeladen, viele davon mehrfach. Die Folge: Kosten von mehreren hundert Euro und eine Rufnummernsperre. Herr D. rief daraufhin bei der Service-Hotline an. „Weil ich aber das Kundenkennwort nicht wusste und mein Vater sich an dieses nicht erinnert, konnte man mir leider nicht helfen“, wandte sich der Leser an uns. A1 hat auf unsere Anfrage prompt und sehr kundenfreundlich reagiert. Ein Mitarbeiter werde Herrn D. kontaktieren, um das Problem mit dem Kundenkennwort zu lösen. Außerdem werde man ausnahmsweise die entstandenen Kosten gutschreiben.