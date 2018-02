Onlineshop kassierte, ohne Bestellung zu liefern

Via Facebook wurde Leserin Christina P. auf die Werbeanzeige des Onlineshops trendysachen.com aufmerksam. „Ich bestellte vier Artikel, darunter eine Halskette in Silber mit einem Katzen-Anhänger“, schilderte die Niederösterreicherin, die 81,75 € sofort mittels Kreditkarte bezahlte. Erhalten hat sie ihre Bestellung aber seit Ende Oktober nicht. „Ich habe mehrmals per E-Mail nachgefragt, da hieß es immer, dass die Lieferung in den nächsten Tagen erfolgen werde“, so Frau P. weiter.