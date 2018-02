Deutscher Chirurg holt Frau 5-Kilo-Tumor aus Bauch

Einen fast fünf Kilogramm schweren bösartigen Tumor hat ein deutscher Chriurg in der baden-württembergischen Stadt Ravensburg aus dem Bauch einer 50-jährigen Patientin entfernt. Die Frau hatte den Tumor zunächst nicht bemerkt und ihren dicken Bauch auf Blähungen zurückgeführt, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Oberschwabenklinik.