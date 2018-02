Bub (2) springt auf Gleise - Teenager rettet ihn

"Lorenzo hat sich wie ein Held verhalten. Er ist auf die Gleise gesprungen, ohne zu wissen, ob ein Zug kommt", sagte eine ATM-Sprecherin am Mittwoch. Der Zugverkehr sei bereits gestoppt gewesen, weil ein Angestellter das Kind über Sicherheitskameras gesehen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in der Station "Repubblica".