Kreativ und ausgefallen: Der Dating-Planer Wiens

Tipp: Beim ersten Date auf ein Restaurant verzichten

Laut dem Dating-Planer sollte man beim ersten Dates auf Restaurants verzichten, denn dort hatten Frauen zu 60 Prozent ihr schlechtestes Date. Und "nur für 26 Prozent der Frauen kommt ein zweites Date in Frage, wenn das erste Date nicht wie gewünscht gelaufen ist. Ein zeitlich begrenztes Date wo man immer was zu reden hat wie Cocktail selber mixen oder Rätselrallyes sind somit ideal für erste Dates geeignet. Natürlich kann man diese Fakten nicht so einfach wissen. Um das Risiko schlechter Dates zu minimieren, kann man aber auch einfach unseren Tipps im Blog folgen oder uns auch kontaktieren."